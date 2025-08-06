Некоторым россиянам с 1 октября повысят зарплату

Профессор Виноградов: зарплаты бюджетников увеличатся на 7,6% с 1 октября
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Увеличение зарплаты коснется отдельных категорий государственных и муниципальных работников
Увеличение зарплаты коснется отдельных категорий государственных и муниципальных работников Фото:

Зарплаты сотрудников бюджетных учреждений вырастут с 1 октября на 7,6%. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — сказал Виноградов. Его слова приводит агентство «Прайм». В соответствии с распоряжением правительства № 2071-р от 1 августа 2025 года, установлен размер индексации, который составляет 7,6% в текущем году.

Кроме того, повышение зарплаты коснется сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей. Также увеличение ждет и работников учреждений федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную или приравненную к ней службу.

Ранее правительство РФ официально сообщало, что с 1 октября 2025 года заработные платы отдельных категорий государственных и муниципальных работников будут проиндексированы на 7,6%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. Например, в Свердловской области средняя зарплата уже увеличилась. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем, что выше на 18% за аналогичный период прошлого года.

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Зарплаты сотрудников бюджетных учреждений вырастут с 1 октября на 7,6%. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. «Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — сказал Виноградов. Его слова приводит агентство «Прайм». В соответствии с распоряжением правительства № 2071-р от 1 августа 2025 года, установлен размер индексации, который составляет 7,6% в текущем году. Кроме того, повышение зарплаты коснется сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей. Также увеличение ждет и работников учреждений федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную или приравненную к ней службу. Ранее правительство РФ официально сообщало, что с 1 октября 2025 года заработные платы отдельных категорий государственных и муниципальных работников будут проиндексированы на 7,6%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. Например, в Свердловской области средняя зарплата уже увеличилась. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем, что выше на 18% за аналогичный период прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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