Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил гражданку Украины Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно за убийство российского военнослужащего в Ивановской области в декабре 2024 года. Согласно резолютивной части приговора, обе женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Савоста Марии Александровне, гражданке Украины, 18 лет в колонии общего режима. Поповой Елене Алексеевне, уроженке города Серпухов, 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в решении суда, слова приводит ТАСС. Исполнение приговора возможно после задержания осужденных на территории России или их экстрадиции.
Как следует из материалов дела, 30 декабря 2024 года капитан Константин Нагайко, командир батареи дивизиона ракетной бригады, погиб при взрыве посылки, которую ему отправила Савоста. Посылка была передана через Попову и третьих лиц и содержала самодельное взрывное устройство. Уголовное дело в отношении других неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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