02 июля 2025

Челябинский ХК «Трактор» пожелал Шабанову удачи в «Нью-Йорк Айлендерс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Шабанов - один из самых результативных игроков «Трактора»
Шабанов - один из самых результативных игроков «Трактора» Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» пожелал удачи и невероятных шайб покинувшему команду нападающему Максиму Шабанову. Официальная информация о переходе Шабанова в НХЛ появилась на сайте «Трактора».

«На счету Максима целая серия рекордов — по количеству очков и голов за сезон, по количеству результативных баллов за одну игру, по продолжительности серии матчей с очками. Своими невероятными шайбами и отдачей хоккею форвард влюбил в себя и в „Трактор“ множество болельщиков по всему миру. Максим, желаем удачи в дальнейшей карьере, но всегда ждем дома!», — говорится в обращении к форварду.

Известно, что Шабанов после долгих переговоров подписал годовой контракт новичка с клубом (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Цена однолетнего контракта — 975 тысяч долларов. Но учитывая, что в «Тракторе» Шабанов получал 40 миллионов рублей в год, а подоходный налог в США при доходах более 626 тысяч $ — 37%, разница с челябинской зарплатой — небольшая. Правда, удачно отыграв первый сезон, Шабанов сможет претендовать и на более высокую зарплату.

Воспитанник «Трактора» Максим Шабанов провел за «черно-белых» 243 матча, набрав 181 (80+101) очко. Стал с челябинским клубом обладателем серебряных и бронзовых медалей КХЛ.

Ранее стало известно, что другой звездный форвард «Трактора» Евгений Кузнецов после неудачного сезона в питерском СКА снова вернется в НХЛ.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» пожелал удачи и невероятных шайб покинувшему команду нападающему Максиму Шабанову. Официальная информация о переходе Шабанова в НХЛ появилась на сайте «Трактора». «На счету Максима целая серия рекордов — по количеству очков и голов за сезон, по количеству результативных баллов за одну игру, по продолжительности серии матчей с очками. Своими невероятными шайбами и отдачей хоккею форвард влюбил в себя и в „Трактор“ множество болельщиков по всему миру. Максим, желаем удачи в дальнейшей карьере, но всегда ждем дома!», — говорится в обращении к форварду. Известно, что Шабанов после долгих переговоров подписал годовой контракт новичка с клубом (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Цена однолетнего контракта — 975 тысяч долларов. Но учитывая, что в «Тракторе» Шабанов получал 40 миллионов рублей в год, а подоходный налог в США при доходах более 626 тысяч $ — 37%, разница с челябинской зарплатой — небольшая. Правда, удачно отыграв первый сезон, Шабанов сможет претендовать и на более высокую зарплату. Воспитанник «Трактора» Максим Шабанов провел за «черно-белых» 243 матча, набрав 181 (80+101) очко. Стал с челябинским клубом обладателем серебряных и бронзовых медалей КХЛ. Ранее стало известно, что другой звездный форвард «Трактора» Евгений Кузнецов после неудачного сезона в питерском СКА снова вернется в НХЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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