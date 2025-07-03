03 июля 2025

Жара вернется в Пермский край на следующей неделе

Синоптики: на следующей неделе в Пермский край вернется 30-градусная жара
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднесуточные значения температуры будут превышать климатическую норму на 3 градуса
Среднесуточные значения температуры будут превышать климатическую норму на 3 градуса Фото:

На следующей неделе в Пермском крае ожидается возвращение жары. Регион окажется под воздействием антициклона, расположенного в районе Поволжья. Наиболее выраженное влияние антициклональных процессов прогнозируется с 10 по 14 июля.

«В указанный период в Пермском крае температура воздуха может повышаться до +24…+29 градусов, а местами достигать +30…+31 градуса. Согласно прогнозам, среднесуточные значения температуры будут превышать климатическую норму примерно на 3 градуса», — сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». 

Несмотря на преобладание сухой и жаркой погоды, полностью исключить осадки не удастся — дожди по-прежнему возможны. Однако их интенсивность и площадь распространения существенно сократятся.

Ранее URA.RU писало о погоде на 4 июля. Сегодня в Перми ожидаются дожди, но будет тепло. Днем воздух прогреется до 22 градусов.

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На следующей неделе в Пермском крае ожидается возвращение жары. Регион окажется под воздействием антициклона, расположенного в районе Поволжья. Наиболее выраженное влияние антициклональных процессов прогнозируется с 10 по 14 июля. «В указанный период в Пермском крае температура воздуха может повышаться до +24…+29 градусов, а местами достигать +30…+31 градуса. Согласно прогнозам, среднесуточные значения температуры будут превышать климатическую норму примерно на 3 градуса», — сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».  Несмотря на преобладание сухой и жаркой погоды, полностью исключить осадки не удастся — дожди по-прежнему возможны. Однако их интенсивность и площадь распространения существенно сократятся. Ранее URA.RU писало о погоде на 4 июля. Сегодня в Перми ожидаются дожди, но будет тепло. Днем воздух прогреется до 22 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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