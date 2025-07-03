Жара вернется в Пермский край на следующей неделе

На следующей неделе в Пермском крае ожидается возвращение жары. Регион окажется под воздействием антициклона, расположенного в районе Поволжья. Наиболее выраженное влияние антициклональных процессов прогнозируется с 10 по 14 июля.
«В указанный период в Пермском крае температура воздуха может повышаться до +24…+29 градусов, а местами достигать +30…+31 градуса. Согласно прогнозам, среднесуточные значения температуры будут превышать климатическую норму примерно на 3 градуса», — сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».
Несмотря на преобладание сухой и жаркой погоды, полностью исключить осадки не удастся — дожди по-прежнему возможны. Однако их интенсивность и площадь распространения существенно сократятся.
Ранее URA.RU писало о погоде на 4 июля. Сегодня в Перми ожидаются дожди, но будет тепло. Днем воздух прогреется до 22 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!