Россиянка Панова победила на старте турнира Уимблдон

Александра Панова и Натаниэль Лэммонс одержали победу на старте турнира микстов
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Панова вышла во второй тур
Панова вышла во второй тур Фото:

Российская теннисистка Александра Панова в паре с представителем США Натаниэлем Лэммонсом одержала победу над дуэтом Кевин Кравиц (Германия) — Эллен Перес (Австралия) в первом раунде парных смешанных соревнований на Уимблдоне.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась в пользу Пановы и Лэммонса со счетом 7:6 (7:2), 6:4. За матч победители выполнили 11 эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт.

Во втором круге Панова и Лэммонс сыграют против победителей встречи между дуэтами У Фансыэнь/Садио Думбия (Тайвань/Франция) и Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания).

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Российская теннисистка Александра Панова в паре с представителем США Натаниэлем Лэммонсом одержала победу над дуэтом Кевин Кравиц (Германия) — Эллен Перес (Австралия) в первом раунде парных смешанных соревнований на Уимблдоне. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась в пользу Пановы и Лэммонса со счетом 7:6 (7:2), 6:4. За матч победители выполнили 11 эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт. Во втором круге Панова и Лэммонс сыграют против победителей встречи между дуэтами У Фансыэнь/Садио Думбия (Тайвань/Франция) и Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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