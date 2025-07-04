Россиянка Панова победила на старте турнира Уимблдон

Российская теннисистка Александра Панова в паре с представителем США Натаниэлем Лэммонсом одержала победу над дуэтом Кевин Кравиц (Германия) — Эллен Перес (Австралия) в первом раунде парных смешанных соревнований на Уимблдоне.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась в пользу Пановы и Лэммонса со счетом 7:6 (7:2), 6:4. За матч победители выполнили 11 эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт.
Во втором круге Панова и Лэммонс сыграют против победителей встречи между дуэтами У Фансыэнь/Садио Думбия (Тайвань/Франция) и Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания).
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