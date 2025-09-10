В Нижневартовске (ХМАО) с 28 августа ведется поиск Алексея Савиных. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Азимут», мужчина вышел из дома и перестал выходить на связь.
«Помогите установить местонахождение человека: Савиных Алексея Леонидовича, 1966 г.р. 28.08.2025 г. ушел из дома по адресу г. Нижневартовск, ул. Пр. Победы, 14 и перестал выходить на связь», — сообщают поисковики в сообществе в соцсети vk.com.
Отмечается, что пропавший носит очки, но в чем он был одет в момент пропажи — неизвестно. Волонтеры просят поискать его на детских площадках и в подъездах. Также установлено, что он может находиться в старой части города. Из примет — рост до 175 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Всю информацию о его местонахождении волонтеры просят сообщать на телефон: 8-922-255-45-68.
