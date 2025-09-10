Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Перми

Самая высокооплачиваемая работа в Перми в сентябре 2025 года — монтажник по подключению интернета. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«Составлен рейтинг самых интересных открытых позиций сентября в Перми. На первом месте оказалась вакансия монтажника по подключению интернета. Кандидату предлагают зарплату от 130 до 200 тысяч рублей, а также премии, полис ДМС, компенсацию топлива, дополнительные дни к отпуску и компенсацию расходов на выбор сотрудника, например, на спорт, ипотеку или питание», — сообщается в исследовании..
Второе место занимает вакансия мастера бригады отделочных работ в строительной компании с оплатой от 130 тысяч рублей. На третьей позиции — главный инженер проекта в компании, специализирующейся на производстве химической продукции, с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц.
Также в топ-5 вошли инженер по эксплуатации зданий с окладом от 104 тысяч рублей и квартальными премиями и руководитель торгового сектора в ритейлере товаров для дома и дачи с зарплатой от 102 тысяч рублей, премиями, ДМС и компенсацией питания.
Ранее сервис по поиску работы обнародовал рейтинг наиболее привлекательных вакансий, опубликованных работодателями с начала августа в крупнейших городах России. В перечень вошли предложения в сферах розничной и оптовой торговли, строительства и промышленного производства, финансов, транспортно-логистического сектора, сферы услуг, здравоохранения, а также информационных технологий.
