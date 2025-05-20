Карантин из-за случая заболевания бешенством домашних животных введен в четвертой за последний месяц деревне Чайковского округа Пермского края. Теперь это коснулось деревни Дедушкино, следует из указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о введении карантина.
«Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных личное подсобное хозяйство Мороховой Т.Н. по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, деревня Дедушкино, ул. Садовая, д. 4. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Дедушкино», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правительства региона.
Ранее ограничительные меры из-за бешенства ввели в Сосново, деревне Чумна и селе Альняш. Во время карантина в подсобных хозяйствах, где выявлено заболевание, запрещены лечение животных, их перемещение и перегруппировка, а также посещение территории посторонними лицами. В населенных пунктах отменяются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.
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