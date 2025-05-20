20 мая 2025

Бешенство пришло в четвертую деревню Чайковского округа Пермского края. Карта

Карантин по бешенству введен в деревне Дедушкино Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ветслужбы обследуют зону карантина (архивное фото)
Сотрудники ветслужбы обследуют зону карантина (архивное фото) Фото:

Карантин из-за случая заболевания бешенством домашних животных введен в четвертой за последний месяц деревне Чайковского округа Пермского края. Теперь это коснулось деревни Дедушкино, следует из указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о введении карантина.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных личное подсобное хозяйство Мороховой Т.Н. по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, деревня Дедушкино, ул. Садовая, д. 4. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Дедушкино», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правительства региона.

Ранее ограничительные меры из-за бешенства ввели в Сосново, деревне Чумна и селе Альняш. Во время карантина в подсобных хозяйствах, где выявлено заболевание, запрещены лечение животных, их перемещение и перегруппировка, а также посещение территории посторонними лицами. В населенных пунктах отменяются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.

Бешенство распространяется по Чайковскому округу
Бешенство распространяется по Чайковскому округу
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Карантин из-за случая заболевания бешенством домашних животных введен в четвертой за последний месяц деревне Чайковского округа Пермского края. Теперь это коснулось деревни Дедушкино, следует из указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о введении карантина. «Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных личное подсобное хозяйство Мороховой Т.Н. по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, деревня Дедушкино, ул. Садовая, д. 4. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Дедушкино», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правительства региона. Ранее ограничительные меры из-за бешенства ввели в Сосново, деревне Чумна и селе Альняш. Во время карантина в подсобных хозяйствах, где выявлено заболевание, запрещены лечение животных, их перемещение и перегруппировка, а также посещение территории посторонними лицами. В населенных пунктах отменяются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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