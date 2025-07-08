Рокера из Екатеринбурга, покорившего США, оштрафовали за дискредитацию армии

Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, который родом из Большого Истока (Свердловская область), получил административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Решение вынес Нагатинский районный суд Москвы.
«Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Шиколай Александр Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Данная статья устанавливает административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
В июне артист был задержан в Москве в ходе съемок музыкального клипа. Как сообщили его родственники, в отделение полиции были также доставлены все участники съемочной группы. Ранее в Нагатинском районном суде было возбуждено административное дело в отношении Шиколая, известного под сценическим именем Alex Terrible.
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