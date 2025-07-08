Рокера из Екатеринбурга, покорившего США, оштрафовали за дискредитацию армии

Екатеринбургский рокер Александр Шиколай получил штраф за дискредитацию армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Шиколая ранее задержали в Москве во время сьемок клипа
Шиколая ранее задержали в Москве во время сьемок клипа Фото:

Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, который родом из Большого Истока (Свердловская область), получил административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Решение вынес Нагатинский районный суд Москвы.

«Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Шиколай Александр Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Данная статья устанавливает административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В июне артист был задержан в Москве в ходе съемок музыкального клипа. Как сообщили его родственники, в отделение полиции были также доставлены все участники съемочной группы. Ранее в Нагатинском районном суде было возбуждено административное дело в отношении Шиколая, известного под сценическим именем Alex Terrible.

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Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, который родом из Большого Истока (Свердловская область), получил административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Решение вынес Нагатинский районный суд Москвы. «Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Шиколай Александр Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Данная статья устанавливает административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. В июне артист был задержан в Москве в ходе съемок музыкального клипа. Как сообщили его родственники, в отделение полиции были также доставлены все участники съемочной группы. Ранее в Нагатинском районном суде было возбуждено административное дело в отношении Шиколая, известного под сценическим именем Alex Terrible.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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