В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в заливе Камы

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Следователь территориального следственного отдела осмотрел место трагедии
Следователь территориального следственного отдела осмотрел место трагедии Фото:

Несовершеннолетний мальчик погиб в Перми, купаясь без присмотра взрослых в заливе реки Камы. Мальчик утонул в процессе ныряния. Следователи начали проверку, сообщает пресс-служба регионального СКР.

«Следователями следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе реки Камы. Установлено, что в дневное время 10 июля 2025 года подростки купались в заливе реки без присмотра взрослых. Во время ныряния в воду 12-летний мальчик утонул», — сообщает telegram-канал ведомства.

В данный момент проведен осмотр территории, опрошены свидетели. Для выяснения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Несовершеннолетний мальчик погиб в Перми, купаясь без присмотра взрослых в заливе реки Камы. Мальчик утонул в процессе ныряния. Следователи начали проверку, сообщает пресс-служба регионального СКР. «Следователями следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе реки Камы. Установлено, что в дневное время 10 июля 2025 года подростки купались в заливе реки без присмотра взрослых. Во время ныряния в воду 12-летний мальчик утонул», — сообщает telegram-канал ведомства. В данный момент проведен осмотр территории, опрошены свидетели. Для выяснения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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