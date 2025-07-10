В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в заливе Камы

Несовершеннолетний мальчик погиб в Перми, купаясь без присмотра взрослых в заливе реки Камы. Мальчик утонул в процессе ныряния. Следователи начали проверку, сообщает пресс-служба регионального СКР.
«Следователями следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе реки Камы. Установлено, что в дневное время 10 июля 2025 года подростки купались в заливе реки без присмотра взрослых. Во время ныряния в воду 12-летний мальчик утонул», — сообщает telegram-канал ведомства.
В данный момент проведен осмотр территории, опрошены свидетели. Для выяснения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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