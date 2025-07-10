10 июля 2025

Оленья Луна взошла над Свердловской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Необычное полнолуние можно было увидеть по всей России
Необычное полнолуние можно было увидеть по всей России Фото:

В ночь на 10 июля жители Свердловской области стали свидетелями астрономического явления под названием Оленье полнолуние. Фотографиями небесного спутника очевидцы поделились в социальных сетях.

В этот период Луна находится над горизонтом Земли и визуально кажется больше, чем обычно. Необычное название полнолуние получило из-за того, что в это же время у молодых оленей активно растут новые рога. К концу июля они уже практически сформированы и начинают костенеть. Чем опасна Оленья луна и как она влияет на жизнь людей — в материале URA.RU.

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В ночь на 10 июля жители Свердловской области стали свидетелями астрономического явления под названием Оленье полнолуние. Фотографиями небесного спутника очевидцы поделились в социальных сетях. В этот период Луна находится над горизонтом Земли и визуально кажется больше, чем обычно. Необычное название полнолуние получило из-за того, что в это же время у молодых оленей активно растут новые рога. К концу июля они уже практически сформированы и начинают костенеть. Чем опасна Оленья луна и как она влияет на жизнь людей — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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