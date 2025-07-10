В ночь на 10 июля жители Свердловской области стали свидетелями астрономического явления под названием Оленье полнолуние. Фотографиями небесного спутника очевидцы поделились в социальных сетях.
В этот период Луна находится над горизонтом Земли и визуально кажется больше, чем обычно. Необычное название полнолуние получило из-за того, что в это же время у молодых оленей активно растут новые рога. К концу июля они уже практически сформированы и начинают костенеть. Чем опасна Оленья луна и как она влияет на жизнь людей — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!