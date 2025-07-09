Оленье полнолуние 10 июля 2025: чем опасно и что нельзя делать

10 июля 2025 года россияне увидят астрономическое явление с названием Оленье полнолуние. В этот период Луна будет находиться над горизонтом Земли и визуально будет казаться больше, чем обычно. Кроме того, полнолуние состоится в знаке Козерога, что повлияет на сферы бизнеса и карьеры. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в этот период, а также кто сможет увидеть Оленье полнолуние.
Что такое полнолуние
Полнолуние можно наблюдать каждый месяц. Это явление происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Из-за этого с Земли виден полный лунный диск в ночное время. Лунный цикл длится около 30 дней, первые 15 из которых Луна нарастает и достигает пика в виде полнолуния. Остальные 15 дней ее видимая часть уменьшается. На 30 день Луна минимально освещена, сообщили на сайте Московского планетария.
В июле Луна будет казаться визуально крупнее, так как окажется ниже на небосклоне. Особенно заметно это будет жителям Северного полушария. По данным планетария, это связано оптическим эффектом, при котором Луна, находясь у горизонта, кажется более массивной. Однако это полнолуние нельзя назвать суперлунием, уточняют специалисты. Также может измениться цвет Луны, из-за того, что свет от нее проходит через более плотные слои атмосферы. В это время ее цвет может варьироваться от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого.
Почему Луну 10 июля называют Оленьей
Название «Оленья Луна» появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали название каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июльское полнолуние получило такое название, так как в это время у молодых оленей активно растут новые рога. К концу месяца они уже практически сформированы и начинают костенеть.
Как влияет полнолуние 10 июля на жизнь людей — мнение астролога
10 июля полнолуние произойдет на оси Козерог — Рак, при этом Луна окажется в знаке Козерога, рассказал астролог Борис Зак. «Козерог ассоциируется с карьерой, статусом, достижениями и общественным признанием. Полнолуние в этом знаке подчеркивает важность достижения поставленных целей и завершения проектов», — объясняет Борис Зак. По его словам, в этот период люди стараются брать на себя больше ответственности за свои действия и обязательства. Эксперт советует в период полнолуния стараться стать более надежными в отношениях и развиваться в профессиональной сфере.
Астролог отмечает, что Козерог известен своей сдержанностью, поэтому в июле многие могут испытывать трудности с выражением своих чувств. Эксперт советует не забывать о своих эмоциях и находить способы показать окружающим, что нужно именно вам.
Что можно делать в полнолуние 10 июля 2025
Астролог советует в период июльского полнолуния постараться подвести итоги своих достижений, а также поставить четкие цели на будущее. Также важно навести порядок в делах, доме и мыслях. По словам эксперта, это удачное время для того, чтоб завершить все проекты и начать новые. Также в это время важно пересмотреть свои границы и научиться говорить «нет».
Что нельзя делать в полнолуние 10 июля 2025
Июльское полнолуние — не время для спонтанности и излишней строгости. По мнению астролога, в этот период нужно быть мягче с близкими, не давить на них и не требовать невозможного. Также не рекомендуется принимать решения в спешке и перекладывать ответственность на других.
Где и когда можно увидеть полнолуние 10 июля 2025
Фаза полной Луны наступит 10 июля в 23:39 по московскому времени. Наблюдать ее можно до утра 11 июля с любой точки планеты. Для этого нужна только хорошая видимость — открытое пространство и безоблачное небо. Тем, кто хочет рассмотреть это астрономическое явление подробнее, могут пригодиться бинокль или телескоп.
Фазы Луны в июле 2025 года
- Растущая Луна — 1–9 июля;
- Полнолуние — 10 июля;
- Убывающая Луна — 11–23 июля;
- Новолуние — 24 июля;
- Растущая Луна — 25–31 июля.
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