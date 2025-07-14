Пермский край вошел в число лидеров в РФ по числу кандидатов на выборах губернатора

Пермский край лидирует в РФ по числу кандидатов на выборах губернатора
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Выборы 2020. Выборы губернатора. Пермь 2020, выборы, голосование, урны для голосования
Выдвижение закончилось 4 июля Фото:

Пермский край занял третье место в России по количеству кандидатов на выборах главы региона. Об этом сообщает ЦИК РФ в своем telegram-канале.

«Наибольшее число кандидатов в Камчатском крае — 13, республике Коми — 12, Пермском крае — 11, Ленинградской области и ЕАО — по 9», — отмечает ЦИК. Всего выборы проходят в 20 регионах.

На них выдвинулось 132 кандидата, 113 из которых представляют 15 политических партий, 19 самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края закончилось 4 июля.

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Пермский край занял третье место в России по количеству кандидатов на выборах главы региона. Об этом сообщает ЦИК РФ в своем telegram-канале. «Наибольшее число кандидатов в Камчатском крае — 13, республике Коми — 12, Пермском крае — 11, Ленинградской области и ЕАО — по 9», — отмечает ЦИК. Всего выборы проходят в 20 регионах. На них выдвинулось 132 кандидата, 113 из которых представляют 15 политических партий, 19 самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края закончилось 4 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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