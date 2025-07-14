Пермский край вошел в число лидеров в РФ по числу кандидатов на выборах губернатора

Пермский край лидирует в РФ по числу кандидатов на выборах губернатора

14 июля 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Выдвижение закончилось 4 июля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский край занял третье место в России по количеству кандидатов на выборах главы региона. Об этом сообщает ЦИК РФ в своем telegram-канале. «Наибольшее число кандидатов в Камчатском крае — 13, республике Коми — 12, Пермском крае — 11, Ленинградской области и ЕАО — по 9», — отмечает ЦИК. Всего выборы проходят в 20 регионах. На них выдвинулось 132 кандидата, 113 из которых представляют 15 политических партий, 19 самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края закончилось 4 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край занял третье место в России по количеству кандидатов на выборах главы региона. Об этом сообщает ЦИК РФ в своем telegram-канале. «Наибольшее число кандидатов в Камчатском крае — 13, республике Коми — 12, Пермском крае — 11, Ленинградской области и ЕАО — по 9», — отмечает ЦИК. Всего выборы проходят в 20 регионах. На них выдвинулось 132 кандидата, 113 из которых представляют 15 политических партий, 19 самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края закончилось 4 июля.