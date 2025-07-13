В Пермском крае с начала года ввели четыре котельные в рамках модернизации ЖКХ

В Пермском крае в этом году завершили строительство четырех котельных по федеральным программам модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновленные объекты обеспечили надежное теплоснабжение для более чем 17 тысяч жителей и социально значимых учреждений. Работы проводились в рамках программ с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и федеральных субсидий.
«Всего с 2022 года по этим программам в регионах ввели в эксплуатацию 2225 объектов сферы ЖКХ. Это 3,4 тыс. км инженерных сетей и 273 площадных объекта — очистные сооружения, котельные, центральные тепловые пункты и так далее. В этом году стартовал федеральный проект „Модернизация коммунальной инфраструктуры“ в составе нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Регионам важно увеличивать темпы реализации всех запланированных мероприятий по модернизации ЖКХ», — заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что по поручению президента до 2030 года на модернизацию отрасли планируется направить 4,5 трлн рублей. Важно активно развивать внебюджетное финансирование — это закреплено в меморандумах, подписанных регионами с минстроем. Все меры нацелены на устранение проблем в отрасли и повышение качества коммунальных услуг.
В рамках реализации программ Фонда развития территорий наибольший объем работ пришелся на сектор теплоснабжения. Были введены в эксплуатацию 1,4 тысячи километров новых тепловых сетей, а также 230 инфраструктурных объектов. Второе место по масштабам модернизации заняла система водоснабжения — в регионах обновили 1,7 тысячи километров водопроводных сетей и построили 15 новых объектов. Кроме того, проведены работы по обновлению 351 километра сетей водоотведения и запуску 28 профильных объектов.
В первом полугодии 2025 года в Пермском крае ввели в эксплуатацию сразу четыре новые котельные. Новые котельные появились в ЗАТО Звездный, селе Елово и городе Александровск. В результате их запуска более 17 тысяч жителей региона получили бесперебойное отопление и горячую воду. Коммунальные ресурсы также обеспечили 42 объекта — школы, детские сады, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.
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