13 июля 2025

В Пермском крае с начала года ввели четыре котельные в рамках модернизации ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые котельные появились в трех районах Пермского края
Новые котельные появились в трех районах Пермского края Фото:

В Пермском крае в этом году завершили строительство четырех котельных по федеральным программам модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновленные объекты обеспечили надежное теплоснабжение для более чем 17 тысяч жителей и социально значимых учреждений. Работы проводились в рамках программ с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и федеральных субсидий.

«Всего с 2022 года по этим программам в регионах ввели в эксплуатацию 2225 объектов сферы ЖКХ. Это 3,4 тыс. км инженерных сетей и 273 площадных объекта — очистные сооружения, котельные, центральные тепловые пункты и так далее. В этом году стартовал федеральный проект „Модернизация коммунальной инфраструктуры“ в составе нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Регионам важно увеличивать темпы реализации всех запланированных мероприятий по модернизации ЖКХ», — заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что по поручению президента до 2030 года на модернизацию отрасли планируется направить 4,5 трлн рублей. Важно активно развивать внебюджетное финансирование — это закреплено в меморандумах, подписанных регионами с минстроем. Все меры нацелены на устранение проблем в отрасли и повышение качества коммунальных услуг.

В рамках реализации программ Фонда развития территорий наибольший объем работ пришелся на сектор теплоснабжения. Были введены в эксплуатацию 1,4 тысячи километров новых тепловых сетей, а также 230 инфраструктурных объектов. Второе место по масштабам модернизации заняла система водоснабжения — в регионах обновили 1,7 тысячи километров водопроводных сетей и построили 15 новых объектов. Кроме того, проведены работы по обновлению 351 километра сетей водоотведения и запуску 28 профильных объектов.

В первом полугодии 2025 года в Пермском крае ввели в эксплуатацию сразу четыре новые котельные. Новые котельные появились в ЗАТО Звездный, селе Елово и городе Александровск. В результате их запуска более 17 тысяч жителей региона получили бесперебойное отопление и горячую воду. Коммунальные ресурсы также обеспечили 42 объекта — школы, детские сады, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в этом году завершили строительство четырех котельных по федеральным программам модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновленные объекты обеспечили надежное теплоснабжение для более чем 17 тысяч жителей и социально значимых учреждений. Работы проводились в рамках программ с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и федеральных субсидий. «Всего с 2022 года по этим программам в регионах ввели в эксплуатацию 2225 объектов сферы ЖКХ. Это 3,4 тыс. км инженерных сетей и 273 площадных объекта — очистные сооружения, котельные, центральные тепловые пункты и так далее. В этом году стартовал федеральный проект „Модернизация коммунальной инфраструктуры“ в составе нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Регионам важно увеличивать темпы реализации всех запланированных мероприятий по модернизации ЖКХ», — заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. Он добавил, что по поручению президента до 2030 года на модернизацию отрасли планируется направить 4,5 трлн рублей. Важно активно развивать внебюджетное финансирование — это закреплено в меморандумах, подписанных регионами с минстроем. Все меры нацелены на устранение проблем в отрасли и повышение качества коммунальных услуг. В рамках реализации программ Фонда развития территорий наибольший объем работ пришелся на сектор теплоснабжения. Были введены в эксплуатацию 1,4 тысячи километров новых тепловых сетей, а также 230 инфраструктурных объектов. Второе место по масштабам модернизации заняла система водоснабжения — в регионах обновили 1,7 тысячи километров водопроводных сетей и построили 15 новых объектов. Кроме того, проведены работы по обновлению 351 километра сетей водоотведения и запуску 28 профильных объектов. В первом полугодии 2025 года в Пермском крае ввели в эксплуатацию сразу четыре новые котельные. Новые котельные появились в ЗАТО Звездный, селе Елово и городе Александровск. В результате их запуска более 17 тысяч жителей региона получили бесперебойное отопление и горячую воду. Коммунальные ресурсы также обеспечили 42 объекта — школы, детские сады, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...