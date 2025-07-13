В Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

В зоне специальной военной операции на на территории ЛНР, ДНР и Украине погибли два бойца из Очерского округа Пермского края: Андрей Лисков и Владимир Главатских. Об этом сообщила администрация округа.
«В ходе проведения спецперации ВС РФ на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши земляки: Лисков Андрей Михайлович и Главатских Владимир Елиферьевич. Администрация округа выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Скорбим вместе с вами. Светлая память воинам России», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с бойцами состоится в понедельник, 14 июля 2025 года. Отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви и начнется в 11:00. В 11:30 запланировано прощание в Центральном Доме культуры в Очере. Гражданская панихида начнется в 12:00 по местному времени.
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