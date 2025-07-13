13 июля 2025

В Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

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Прощание с погибшими пройдет в понедельник 14 июля 2025 года
Прощание с погибшими пройдет в понедельник 14 июля 2025 года Фото:

В зоне специальной военной операции на на территории ЛНР, ДНР и Украине погибли два бойца из Очерского округа Пермского края: Андрей Лисков и Владимир Главатских. Об этом сообщила администрация округа.

«В ходе проведения спецперации ВС РФ на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши земляки: Лисков Андрей Михайлович и Главатских Владимир Елиферьевич. Администрация округа выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Скорбим вместе с вами. Светлая память воинам России», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с бойцами состоится в понедельник, 14 июля 2025 года. Отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви и начнется в 11:00. В 11:30 запланировано прощание в Центральном Доме культуры в Очере. Гражданская панихида начнется в 12:00 по местному времени.

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В зоне специальной военной операции на на территории ЛНР, ДНР и Украине погибли два бойца из Очерского округа Пермского края: Андрей Лисков и Владимир Главатских. Об этом сообщила администрация округа. «В ходе проведения спецперации ВС РФ на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши земляки: Лисков Андрей Михайлович и Главатских Владимир Елиферьевич. Администрация округа выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Скорбим вместе с вами. Светлая память воинам России», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с бойцами состоится в понедельник, 14 июля 2025 года. Отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви и начнется в 11:00. В 11:30 запланировано прощание в Центральном Доме культуры в Очере. Гражданская панихида начнется в 12:00 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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