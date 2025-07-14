Власти Перми закупают очки виртуальной реальности

Администрация Индустриального района Перми нашла поставщика шести очков виртуальной реальности. Их закупают для общественного центра «Стахановец».
«Поставка товара (очки виртуальной реальности) в общественный центр „Стахановец“ Индустриального района Перми в рамках реализации инициативных проектов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 129,9 тысячи рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Как ранее сообщали в мэрии, в 2025 году ТОС «Стахановский» реализует проект «Думаем о будущем, сохраняем ценности». В центре организуют «Молодежное анти-кафе», «Лабораторию здоровой еды» для проведения мастер-классов и заготовки сублимированных продуктов для СВО, введут командные игры с применением VR-технологий.
URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
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