Власти Перми закупают очки виртуальной реальности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VR-очки будут использовать в командных играх
VR-очки будут использовать в командных играх Фото:

Администрация Индустриального района Перми нашла поставщика шести очков виртуальной реальности. Их закупают для общественного центра «Стахановец».

«Поставка товара (очки виртуальной реальности) в общественный центр „Стахановец“ Индустриального района Перми в рамках реализации инициативных проектов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 129,9 тысячи рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Как ранее сообщали в мэрии, в 2025 году ТОС «Стахановский» реализует проект «Думаем о будущем, сохраняем ценности». В центре организуют «Молодежное анти-кафе», «Лабораторию здоровой еды» для проведения мастер-классов и заготовки сублимированных продуктов для СВО, введут командные игры с применением VR-технологий.

URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Индустриального района Перми нашла поставщика шести очков виртуальной реальности. Их закупают для общественного центра «Стахановец». «Поставка товара (очки виртуальной реальности) в общественный центр „Стахановец“ Индустриального района Перми в рамках реализации инициативных проектов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 129,9 тысячи рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Как ранее сообщали в мэрии, в 2025 году ТОС «Стахановский» реализует проект «Думаем о будущем, сохраняем ценности». В центре организуют «Молодежное анти-кафе», «Лабораторию здоровой еды» для проведения мастер-классов и заготовки сублимированных продуктов для СВО, введут командные игры с применением VR-технологий. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...