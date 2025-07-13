Рабочий погиб на стройке элитного дома в Перми

В Перми рабочий на стройке сорвался с восьмого этажа и погиб. Несчастный случай произошел на улице Пушкина, 91, где строится квартал «Эволюция». Об этом сообщается на сайте краевой госинспекции труда.
«Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели работника на стройке квартала „Эволюция“ по улице Пушкина, 91. По предварительной информации, 12 июля 2025 года монтажник 1994 года рождения выполнял монтаж опалубки на 8 этаже. В результате обрушения подмостей он упал с высоты и погиб», — говорится в сообщении.
Сейчас для расследования несчастного случая создают комиссию. У работодателя идет проверка. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры, а материалы расследования могут быть переданы в следком для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!