13 июля 2025

Рабочий погиб на стройке элитного дома в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтажник погиб, сорвавшись с высоты
Монтажник погиб, сорвавшись с высоты Фото:

В Перми рабочий на стройке сорвался с восьмого этажа и погиб. Несчастный случай произошел на улице Пушкина, 91, где строится квартал «Эволюция». Об этом сообщается на сайте краевой госинспекции труда.

«Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели работника на стройке квартала „Эволюция“ по улице Пушкина, 91. По предварительной информации, 12 июля 2025 года монтажник 1994 года рождения выполнял монтаж опалубки на 8 этаже. В результате обрушения подмостей он упал с высоты и погиб», — говорится в сообщении.

Сейчас для расследования несчастного случая создают комиссию. У работодателя идет проверка. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры, а материалы расследования могут быть переданы в следком для привлечения виновных к уголовной ответственности.

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В Перми рабочий на стройке сорвался с восьмого этажа и погиб. Несчастный случай произошел на улице Пушкина, 91, где строится квартал «Эволюция». Об этом сообщается на сайте краевой госинспекции труда. «Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели работника на стройке квартала „Эволюция“ по улице Пушкина, 91. По предварительной информации, 12 июля 2025 года монтажник 1994 года рождения выполнял монтаж опалубки на 8 этаже. В результате обрушения подмостей он упал с высоты и погиб», — говорится в сообщении. Сейчас для расследования несчастного случая создают комиссию. У работодателя идет проверка. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры, а материалы расследования могут быть переданы в следком для привлечения виновных к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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