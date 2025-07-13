В центре Перми усилят контроль за фонтанами ради детей

В Перми власти инициировали регулярное патрулирование популярных городских фонтанов, чтобы предотвратить травмы среди детей. Проверки проходят дважды в неделю у фонтанов на эспланаде и в сквере Уральских Добровольцев.
«Власти Перми организовали патрулирование популярных фонтанов. Крупные фонтаны могут быть источниками опасности. Дети неоднократно травмировались на решетках фонтанов, когда бегали по ним без обуви», — отмечает издание «Текст».
Патрулирование проводится с целью выявления несовершеннолетних, находящихся у водных объектов без сопровождения взрослых. Аналогичные рейды проходят на популярных пляжах города, где специалисты следят за безопасностью отдыхающих.
Ранее URA.RU рассказывало о девочке, которая повредила палец, зацепившись за решетку фонтана. Ребенка госпитализировали и оказали необходимую помощь.
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