13 июля 2025

Пермский депутат отправился на СВО. Фото

Депутат Осинской думы Рожков ушел на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат отправился на херсонское направление Фото:

Депутат думы Осинского округа в Пермском крае Максим Рожков заключил контракт и отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказали источники в территории. По их данным, он служит на херсонском направлении.

«Рожков ушел на СВО. Около недели назад. Где-то на херсонском направлении», — отметил инсайдер.

Максим Рожков является депутатом уже третий созыв. Ранее он баллотировался от ЛДПР, в 2024 году избрался от «Единой России». Он занимает пост директора местного МКУ «Транспортник». Ранее он оказывал помощь военнослужащим, выезжал в зону СВО с гуманитарной миссией. Источники считают, что участие в СВО положительно скажется на политической карьере Рожкова. Сам депутат не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере telegram.

Максим Рожков недавно добрался до точки назначения
Максим Рожков недавно добрался до точки назначения
Фото:

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Депутат думы Осинского округа в Пермском крае Максим Рожков заключил контракт и отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказали источники в территории. По их данным, он служит на херсонском направлении. «Рожков ушел на СВО. Около недели назад. Где-то на херсонском направлении», — отметил инсайдер. Максим Рожков является депутатом уже третий созыв. Ранее он баллотировался от ЛДПР, в 2024 году избрался от «Единой России». Он занимает пост директора местного МКУ «Транспортник». Ранее он оказывал помощь военнослужащим, выезжал в зону СВО с гуманитарной миссией. Источники считают, что участие в СВО положительно скажется на политической карьере Рожкова. Сам депутат не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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