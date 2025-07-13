Депутат думы Осинского округа в Пермском крае Максим Рожков заключил контракт и отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказали источники в территории. По их данным, он служит на херсонском направлении.
«Рожков ушел на СВО. Около недели назад. Где-то на херсонском направлении», — отметил инсайдер.
Максим Рожков является депутатом уже третий созыв. Ранее он баллотировался от ЛДПР, в 2024 году избрался от «Единой России». Он занимает пост директора местного МКУ «Транспортник». Ранее он оказывал помощь военнослужащим, выезжал в зону СВО с гуманитарной миссией. Источники считают, что участие в СВО положительно скажется на политической карьере Рожкова. Сам депутат не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере telegram.
Максим Рожков недавно добрался до точки назначения
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Депутат думы Осинского округа в Пермском крае Максим Рожков заключил контракт и отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказали источники в территории. По их данным, он служит на херсонском направлении. «Рожков ушел на СВО. Около недели назад. Где-то на херсонском направлении», — отметил инсайдер. Максим Рожков является депутатом уже третий созыв. Ранее он баллотировался от ЛДПР, в 2024 году избрался от «Единой России». Он занимает пост директора местного МКУ «Транспортник». Ранее он оказывал помощь военнослужащим, выезжал в зону СВО с гуманитарной миссией. Источники считают, что участие в СВО положительно скажется на политической карьере Рожкова. Сам депутат не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере telegram.