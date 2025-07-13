13 июля 2025

Пермяки массово идут учиться на айтишников

В Пермском госуниверситете абитуриенты чаще всего выбирают IT-направления
© Служба новостей «URA.RU»
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В ПГНИУ поступило 18 736 заявлений на бюджетные места
В ПГНИУ поступило 18 736 заявлений на бюджетные места Фото:

В Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) поступило 18 736 заявлений на бюджетные места. Наибольший конкурс зафиксирован на направлениях, связанных с информационными технологиями.

«На сегодняшний день в Пермский университет подано более 18 736 заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Самый большой конкурс в институте компьютерных наук и технологий ПГНИУ», — сообщается в соцсетях вуза. 

Среди направлений, пользующихся наибольшим спросом у абитуриентов, лидирует специальность «Информационные системы и технологии». На нее подано 620 заявлений. По данным университета, также востребованы направления «Прикладная математика и информатика» (617 заявлений) и «Прикладная информатика» (591 заявление).

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В Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) поступило 18 736 заявлений на бюджетные места. Наибольший конкурс зафиксирован на направлениях, связанных с информационными технологиями. «На сегодняшний день в Пермский университет подано более 18 736 заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Самый большой конкурс в институте компьютерных наук и технологий ПГНИУ», — сообщается в соцсетях вуза.  Среди направлений, пользующихся наибольшим спросом у абитуриентов, лидирует специальность «Информационные системы и технологии». На нее подано 620 заявлений. По данным университета, также востребованы направления «Прикладная математика и информатика» (617 заявлений) и «Прикладная информатика» (591 заявление).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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