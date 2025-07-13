Пермяки массово идут учиться на айтишников

В Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) поступило 18 736 заявлений на бюджетные места. Наибольший конкурс зафиксирован на направлениях, связанных с информационными технологиями.
«На сегодняшний день в Пермский университет подано более 18 736 заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Самый большой конкурс в институте компьютерных наук и технологий ПГНИУ», — сообщается в соцсетях вуза.
Среди направлений, пользующихся наибольшим спросом у абитуриентов, лидирует специальность «Информационные системы и технологии». На нее подано 620 заявлений. По данным университета, также востребованы направления «Прикладная математика и информатика» (617 заявлений) и «Прикладная информатика» (591 заявление).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!