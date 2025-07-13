13 июля 2025

Правительство РФ спишет долг Пермскому краю по бюджетным кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме Пермского края долги спишут еще 24 регионам страны
Кроме Пермского края долги спишут еще 24 регионам страны Фото:

Пермскому краю спишут кредит, который был выдан из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.

«Ряд российских регионов получили возможность списания в 2025 году до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей. Пермский край в числе этих субъектов», — сказано в документе.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма, которую спишут Прикамью, не уточняется. Размер определят по объему средств, направленных на переселение горожан из аварийного жилья, развитие населенных пунктов, осуществление инвестиционных проектов и на другие цели. Кроме Пермского края долги могут не выплачивать еще 24 региона.

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Пермскому краю спишут кредит, который был выдан из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. «Ряд российских регионов получили возможность списания в 2025 году до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей. Пермский край в числе этих субъектов», — сказано в документе. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма, которую спишут Прикамью, не уточняется. Размер определят по объему средств, направленных на переселение горожан из аварийного жилья, развитие населенных пунктов, осуществление инвестиционных проектов и на другие цели. Кроме Пермского края долги могут не выплачивать еще 24 региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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