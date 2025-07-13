Правительство РФ спишет долг Пермскому краю по бюджетным кредитам

Пермскому краю спишут кредит, который был выдан из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.
«Ряд российских регионов получили возможность списания в 2025 году до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей. Пермский край в числе этих субъектов», — сказано в документе.
Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма, которую спишут Прикамью, не уточняется. Размер определят по объему средств, направленных на переселение горожан из аварийного жилья, развитие населенных пунктов, осуществление инвестиционных проектов и на другие цели. Кроме Пермского края долги могут не выплачивать еще 24 региона.
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