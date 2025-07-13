В Перми завершился фестиваль «Стар фест», который в нынешнем году был посвящен теме преемственности поколений, а также возрождению традиций и ремесел. На протяжении двух дней на городской эспланаде работали различные тематические зоны и интерактивные площадки, были организованы мастер-классы. Мероприятия фестиваля вызвали интерес как у самых юных жителей города, так и у представителей старшего поколения.
Главным музыкальным событием стало выступление певицы Татьяны Овсиенко, которая 13 июля исполнила в Перми свои наиболее известные хиты, среди которых — «Женское счастье» и «Дальнобойщик». Особую реакцию зрителей вызвало исполнение композиции «Школьная пора». Во время этого номера один из поклонников получил разрешение поцеловать артистку. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже URA.RU.
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