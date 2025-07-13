13 июля 2025

Объединение поколений и хиты Татьяны Овсиенко: в Перми прошел семейный фестиваль «Стар фест». Фоторепортаж

В Перми состоялся семейный фестиваль «Стар фест»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Овсиенко исполнила свои хиты на сцене в Перми
Овсиенко исполнила свои хиты на сцене в Перми Фото:

В Перми завершился фестиваль «Стар фест», который в нынешнем году был посвящен теме преемственности поколений, а также возрождению традиций и ремесел. На протяжении двух дней на городской эспланаде работали различные тематические зоны и интерактивные площадки, были организованы мастер-классы. Мероприятия фестиваля вызвали интерес как у самых юных жителей города, так и у представителей старшего поколения.

Главным музыкальным событием стало выступление певицы Татьяны Овсиенко, которая 13 июля исполнила в Перми свои наиболее известные хиты, среди которых — «Женское счастье» и «Дальнобойщик». Особую реакцию зрителей вызвало исполнение композиции «Школьная пора». Во время этого номера один из поклонников получил разрешение поцеловать артистку. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми завершился фестиваль «Стар фест», который в нынешнем году был посвящен теме преемственности поколений, а также возрождению традиций и ремесел. На протяжении двух дней на городской эспланаде работали различные тематические зоны и интерактивные площадки, были организованы мастер-классы. Мероприятия фестиваля вызвали интерес как у самых юных жителей города, так и у представителей старшего поколения. Главным музыкальным событием стало выступление певицы Татьяны Овсиенко, которая 13 июля исполнила в Перми свои наиболее известные хиты, среди которых — «Женское счастье» и «Дальнобойщик». Особую реакцию зрителей вызвало исполнение композиции «Школьная пора». Во время этого номера один из поклонников получил разрешение поцеловать артистку. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...