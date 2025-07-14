14 июля 2025

Пермяки заметили на улицах города элитный спорткар. Фото

В Перми заметили суперкар Lamborghini Huracan
© Служба новостей «URA.RU»
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Спорткар разъезжает по улицам Перми (архивное фото)
Спорткар разъезжает по улицам Перми (архивное фото) Фото:

На пермских улицах появился спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. Фото автомобиля опубликовали в telegram-канале "Пермь с огоньком".

"В Перми заметили Lamborghini Huracan Sterrato", — говорится в посте. На фото у автомобиля номера с 159 регионом. 

Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 3,4 секунды. Стоимость спорткара составляет более 50 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился элитный суперкар Lamborghini Urus с тюнингом от Mansory. Стоимость автомобиля начинается от 17,5 млн рублей.

У автомобиля пермские номера
У автомобиля пермские номера
Фото:
Спорткар заметили на парковке
Спорткар заметили на парковке
Фото:

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На пермских улицах появился спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. Фото автомобиля опубликовали в telegram-канале "Пермь с огоньком". "В Перми заметили Lamborghini Huracan Sterrato", — говорится в посте. На фото у автомобиля номера с 159 регионом.  Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 3,4 секунды. Стоимость спорткара составляет более 50 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился элитный суперкар Lamborghini Urus с тюнингом от Mansory. Стоимость автомобиля начинается от 17,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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