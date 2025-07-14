Спорткар разъезжает по улицам Перми (архивное фото)
На пермских улицах появился спорткар Lamborghini Huracan Sterrato. Фото автомобиля опубликовали в telegram-канале "Пермь с огоньком".
"В Перми заметили Lamborghini Huracan Sterrato", — говорится в посте. На фото у автомобиля номера с 159 регионом.
Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 3,4 секунды. Стоимость спорткара составляет более 50 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился элитный суперкар Lamborghini Urus с тюнингом от Mansory. Стоимость автомобиля начинается от 17,5 млн рублей.
У автомобиля пермские номера
Спорткар заметили на парковке
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