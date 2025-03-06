На пермских улицах заметили эксклюзивный суперкар. Фото

В Перми появился суперкар Lamborghini Urus
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Очередной элитный суперкар ездит по Перми (архивное фото)
Очередной элитный суперкар ездит по Перми (архивное фото) Фото:

В Перми появился элитный суперкар Lamborghini Urus с тюнингом от Mansory. Фото опубликовано на странице местного жителя Владимира Номерова в соцсети «ВКонтакте».

«Номера У777УУ 59 на Lamborghini Urus», — говорится в посте. Стоимость автомобиля начинается от 17,5 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что по улицам Перми разъезжает электрокар Tesla Cybertruck. Его стоимость доходит до 35,5 млн рублей.

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Фото:

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В Перми появился элитный суперкар Lamborghini Urus с тюнингом от Mansory. Фото опубликовано на странице местного жителя Владимира Номерова в соцсети «ВКонтакте». «Номера У777УУ 59 на Lamborghini Urus», — говорится в посте. Стоимость автомобиля начинается от 17,5 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что по улицам Перми разъезжает электрокар Tesla Cybertruck. Его стоимость доходит до 35,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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