Очередной элитный суперкар ездит по Перми (архивное фото)
В Перми появился элитный суперкар Lamborghini Urus с тюнингом от Mansory. Фото опубликовано на странице местного жителя Владимира Номерова в соцсети «ВКонтакте».
«Номера У777УУ 59 на Lamborghini Urus», — говорится в посте. Стоимость автомобиля начинается от 17,5 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что по улицам Перми разъезжает электрокар Tesla Cybertruck. Его стоимость доходит до 35,5 млн рублей.
На авто установили «красивые» номера
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