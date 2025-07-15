На свадьбе отравились 60 человек, кроме жениха и невесты

Около 60 гостей свадьбы обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. А жених и невеста оказались в полном порядке. Об этом сообщают СМИ, инцидент произошел в турецком городе Урфа, расположенном на юго-востоке страны.
«За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами (большинство пострадавших жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту, — прим. URA.RU). Стало известно, что на жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его», — уточняет портал BirGun.
На мероприятии не подавали основное угощение, а гостям предложили десятислойный свадебный торт. После окончания торжества приглашенные разошлись по домам, где вскоре почувствовали недомогание.
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