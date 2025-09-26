В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на «Северных потоках»

Политик Кертен: заказчики теракта на «Северных потоках» США или Британия
Британский политик раскрыл, кому выгодны теракты на «Северных потоках»
Британский политик раскрыл, кому выгодны теракты на «Северных потоках»

Великобритания, США и Норвегия могли быть заказчиками подрыва газопроводов «Северный поток» три года назад, заявил лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен. По словам политика, официальная информация о случившемся, распространяемая западными ведомствами, не соответствует действительности и содержит множество дезинформации.

«Кто-то точно знает, что случилось с "Северным потоком", кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников — это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина – либо все вместе, либо кто-то из них», — заявил Кертен РИА Новости.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции рассматривали версию преднамеренной диверсии, а расследование затрагивало разные версии, включая возможную причастность экипажа яхты «Андромеда» и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Российская сторона неоднократно запрашивала информацию о расследовании, но официальных ответов не получала.

