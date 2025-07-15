Европе не удалось принять пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран Европейского союза не смогли достичь консенсуса по поводу введения 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций, но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят», — сказал Сийярто по итогам заседания в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал М1.
Подавляющее большинство министров поддерживают идею ужесточения санкционного давления на Россию. Однако во время переговоров не удалось согласовать все детали. На заседании, как сообщил Сийярто, один из его коллег — представитель одной из крупнейших стран ЕС — признал, что предыдущие 17 пакетов санкций не достигли ожидаемого эффекта.
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