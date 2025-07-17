Телеведущая Ксения Бородина, двусмысленно высказавшаяся о мужских изменах, вероятно, таким образом обнажает некую внутреннюю боль. Таким мнение в беседе с URA.RU поделилась психолог Ирина Гуляева. Фраза теледивы о том, что все мужчины изменяют, так как по своей природе полигамны, вызвала бурную реакцию в Сети.
«Вероятно, Ксения столкнулась с болью, разочарованием, предательством — и как часто бывает, выработала защитную реакцию: обесценить всех, чтобы больше не было больно. Это не редкость: кто-то говорит "все мужики козлы", кто-то — "все женщины меркантильные". Универсальный прием: если проблема системная, значит, я — не жертва, я просто взрослая и "знаю, как устроен мир". Но правда в том, что все не изменяют. Изменяют некоторые. И мужчины, и женщины. А другие — любят, растут, вкладываются и бережно относятся к партнеру», — пояснила эксперт.
За Ксению, которая на днях вышла замуж в третий раз, стали переживать: мол, неужели она готовится к чему-то? Тем более, что еще свежи в памяти все измены ее бывшего мужа Курбана Омарова. По мнению Гуляевой, после прошлого неудачного опыта Бородиной, да и любой другой женщине, стоило бы изменить позицию.
«Женская сила — не в том, чтобы обобщать, обесценивать и ставить всех под один диагноз. Она в том, чтобы не терять веру в выбор, в любовь, в гармонию. Не наивную — зрелую. Измена — это не природа. Это выбор, настоящие отношения — это когда оба умеют быть не „всех“, а друг для друга. Обобщать — это позиция не женщины, а разочаровавшегося человека», — говорит психолог.
И предупреждает: если человек так или иначе «ждет» измену, она обязательно случится в жизни. Ксения Бородина в начале июня вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пара уже успела принять участие в телевизионных шоу, после которых у поклонников телеведущей возник ряд вопросов к избраннику звезды.
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