18 июля 2025

Колумбийцев, воюющих на Украине, может стать в разы меньше

Колумбия решит проблему отправки граждан на Украину в качестве наемников
© Служба новостей «URA.RU»
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В Колумбии озаботились проблемой отправки контингента для помощи третьим странам
В Колумбии озаботились проблемой отправки контингента для помощи третьим странам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Колумбийские власти планируют проработать проблему отправки граждан в третьи страны в качестве наемников. Украина — в их числе, подчеркнул замминистра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир.

«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка граждан в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине», — заявил заместитель министра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Хассир объяснил позицию поступающей информацией из различных горячих точек мира о смерти колумбийцев. По его словам, также участились случаи, когда военнослужащие страны становились жертвами обмана и ложных обещаний.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро подверг резкой критике отправку наемников в зону СВО, пишет RT. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации Киев завербовал в ряды ВСУ свыше 10 тысяч иностранцев.

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Колумбийские власти планируют проработать проблему отправки граждан в третьи страны в качестве наемников. Украина — в их числе, подчеркнул замминистра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир. «Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка граждан в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине», — заявил заместитель министра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Хассир объяснил позицию поступающей информацией из различных горячих точек мира о смерти колумбийцев. По его словам, также участились случаи, когда военнослужащие страны становились жертвами обмана и ложных обещаний. Ранее президент Колумбии Густаво Петро подверг резкой критике отправку наемников в зону СВО, пишет RT. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации Киев завербовал в ряды ВСУ свыше 10 тысяч иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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