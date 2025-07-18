18 июля 2025

Под Ростовом остановили поезд из-за удара БПЛА по трансформатору

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По данным местных властей, в зоне отключения пять населенных пунктов, где проживают порядка 2 тысяч человек
По данным местных властей, в зоне отключения пять населенных пунктов, где проживают порядка 2 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области остановили пассажирский состав из-за повреждения трансформатора в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Регионы РФ вновь атаковали дроны ВСУ в ночь на 10 июля. В Подмосковье слышны взрывы, а в Брянской области ввели режим повышенной опасности. Более подробная информация по теме — в трансляции URA.RU.

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В Ростовской области остановили пассажирский состав из-за повреждения трансформатора в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Регионы РФ вновь атаковали дроны ВСУ в ночь на 10 июля. В Подмосковье слышны взрывы, а в Брянской области ввели режим повышенной опасности. Более подробная информация по теме — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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