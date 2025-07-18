18 июля 2025

«Возмущаться или победить»: Губерниев дал мотивацию гимнастам из РФ после ущемлений

Губерниев о запрете георгиевской ленты для гимнастов из России: можно победить
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту
Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту Фото:

Российским гимнастам следует отвечать на запрет георгиевской ленты победами на соревнованиях. Такое мнение высказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Можно громко возмущаться ими [запретами], а можно поехать на соревнования и победить», — заявил комментатор в интервью порталу «Все Про Спорт». Губерниев отметил, что несмотря на ужесточение ограничений для российских спортсменов, у них сохраняется возможность выступать и добиваться успеха на международной арене.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) ввела дополнительные ограничения для нейтральных спортсменов из России. Теперь им нельзя использовать символы Z и V, а также георгиевскую ленту во время соревнований. Гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе допустили с 1 января прошлого года.

URA.RU уже писало, что атлеты из РФ в этом году впервые за долгое время принимают участие в летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Ранее 18-летний Николай Колесников стал первым российским чемпионом на стартовавшем в Рейн-Руре первенстве. Выступающий в нейтральном статусе пловец смог опередить своих соперников на дистанции 400 метров вольным стилем, пишет RT.

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Российским гимнастам следует отвечать на запрет георгиевской ленты победами на соревнованиях. Такое мнение высказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. «Можно громко возмущаться ими [запретами], а можно поехать на соревнования и победить», — заявил комментатор в интервью порталу «Все Про Спорт». Губерниев отметил, что несмотря на ужесточение ограничений для российских спортсменов, у них сохраняется возможность выступать и добиваться успеха на международной арене. Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) ввела дополнительные ограничения для нейтральных спортсменов из России. Теперь им нельзя использовать символы Z и V, а также георгиевскую ленту во время соревнований. Гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе допустили с 1 января прошлого года. URA.RU уже писало, что атлеты из РФ в этом году впервые за долгое время принимают участие в летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Ранее 18-летний Николай Колесников стал первым российским чемпионом на стартовавшем в Рейн-Руре первенстве. Выступающий в нейтральном статусе пловец смог опередить своих соперников на дистанции 400 метров вольным стилем, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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