18 июля 2025

Вассерман сказал мудрую вещь по поводу диверсантов в Одессе

Вассерман не поверил в существование пророссийского подполья в Одессе
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Вассерман не исключил, что одесское подполье - это миф
Депутат Вассерман не исключил, что одесское подполье - это миф Фото:
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Одесского подполья, возможно, не существует. Структура может быть фиктивной и использоваться в качестве приманки для выявления лиц, действительно намеревающихся организовать подпольное движение. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

«Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее», — приводит слова политика "Лента.ру".

Вассерман подчеркнул, что похожие ухищрения уже имели место в Одессе еще в 2014 году. Тогда  терактом в Доме профсоюзов.

Депутат также напомнил, что одесский порт продолжает свою работу, и туда по-прежнему поступают суда. В их числе немало иностранных. При этом грузы могут содержать военную помощь Киеву, считают источники из пророссийского подполья.

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Одесского подполья, возможно, не существует. Структура может быть фиктивной и использоваться в качестве приманки для выявления лиц, действительно намеревающихся организовать подпольное движение. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. «Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее», — приводит слова политика "Лента.ру". Вассерман подчеркнул, что похожие ухищрения уже имели место в Одессе еще в 2014 году. Тогда  терактом в Доме профсоюзов. Депутат также напомнил, что одесский порт продолжает свою работу, и туда по-прежнему поступают суда. В их числе немало иностранных. При этом грузы могут содержать военную помощь Киеву, считают источники из пророссийского подполья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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