ТАСС: вернувшийся после обмена пленный мог умереть на Украине от пыток СБУ

Украинский военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады А. Хмыль, вернувшийся на Украину в результате обмена пленными, мог погибнуть в результате пыток сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают российские силовые структуры.
«Высока вероятность, что украинец отказался возвращаться в ВСУ и умер в ходе пыток в застенках СБУ», — рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС. Он отметил, что родственники солдата заявили о его пропаже после возвращения на территорию Украины.
В российских силовых структурах ранее отмечали, что на Украине существует практика повторной мобилизации пленных, возвращенных по обмену. По их сведениям, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) принудительно направляют таких военнослужащих обратно в вооруженные силы страны. Подобные действия противоречат положениям Женевской конвенции о защите военнопленных.
Обмен пленными проходит в рамках договоренностей, достигнутых российско-украинскими делегациями в Стамбуле 2 июня. Тогда стороны согласились обменяться тяжелоранеными и больными, а также самыми молодыми военнопленными по формуле примерно 1000 на 1000.
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