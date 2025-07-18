Трамп переадресовал Германии мольбы Зеленского об оружии

Европа должна использовать для поддержки Киева свои арсеналы и тратить собственные средства на покупку вооружения. Такое требование выдвинул отказавшийся предоставлять Украине системы ПВО из американских запасов президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили источники в правительстве Германии.
«Германия не только заплатит, но и, вероятно, будет вынуждена отправить собственную систему ПВО бундесвера, поскольку Трамп отказывается отдавать американское оружие», — цитирует своих собеседников издание Bild. По данным инсайдеров, американский лидер считает, что европейские союзники должны не только передавать Киеву свое вооружение, но и закупать новое исключительно у американских производителей.
По сообщению СМИ, в ФРГ уже ощущается нехватка систем противовоздушной обороны. А позиция США может привести к ослаблению оборонного потенциала и поставить под угрозу выполнение обязательств страны по коллективной безопасности в рамках НАТО. В немецком правительстве сейчас обсуждаются возможные меры для компенсации потерь, но ситуация остается напряженной.
Двумя днями ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал в ближайшее время передать Украине дальнобойное оружие, созданное на оборонных предприятиях Британии и Германии. До этого Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляют украинской армии через Германию. Но эту информацию опровергло немецкое Минобороны, передает RT.
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