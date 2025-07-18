РФ не стала терпеть похабное отношение к россиянам со стороны Turkish Airlanes

После инцидента, с которым столкнулись россияне при обслуживании в турецкой авиакомпании, Россия может сократить рейсы в Турцию. Об этом сообщает Росавиация.
«Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком», — сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале .
В частности, выясняются обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться пассажирам рейса Москва (Внуково)—Бодрум. В соцсетях опубликованы кадры, как пассажиры задержанного почти на сутки рейса в Бодрум вызвали к гейту полицию с требованием привести представителя Turkish Airlines. Однако от авиакомпании к ним никто не вышел, людям не предоставили воду, питание и гостиницу, положенные по закону. Воспользоваться другим рейсом пассажиры также не могут, потому что им не отдают багаж.
Ранее россияне уже сталкивались с массовыми отменами и изменениями рейсов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и временных запретов Росавиации на полеты в ряд стран. Тогда перевозчики были обязаны предоставлять пассажирам питание, воду и проживание в гостиницах согласно федеральным правилам. Минтранс и Росавиация продолжают контролировать работу авиакомпаний по соблюдению прав пассажиров в подобных ситуациях.
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