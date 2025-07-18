18 июля 2025

РФ не стала терпеть похабное отношение к россиянам со стороны Turkish Airlanes

РФ пригрозила Turkish Airlanes сократить рейсы после нарушения прав россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне застряли в аэропорту на сутки
Россияне застряли в аэропорту на сутки Фото:

После инцидента, с которым столкнулись россияне при обслуживании в турецкой авиакомпании, Россия может сократить рейсы в Турцию. Об этом сообщает Росавиация.

«Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком», — сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале .

В частности, выясняются обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться пассажирам рейса Москва (Внуково)—Бодрум. В соцсетях опубликованы кадры, как пассажиры задержанного почти на сутки рейса в Бодрум вызвали к гейту полицию с требованием привести представителя Turkish Airlines. Однако от авиакомпании к ним никто не вышел, людям не предоставили воду, питание и гостиницу, положенные по закону. Воспользоваться другим рейсом пассажиры также не могут, потому что им не отдают багаж. 

Ранее россияне уже сталкивались с массовыми отменами и изменениями рейсов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и временных запретов Росавиации на полеты в ряд стран. Тогда перевозчики были обязаны предоставлять пассажирам питание, воду и проживание в гостиницах согласно федеральным правилам. Минтранс и Росавиация продолжают контролировать работу авиакомпаний по соблюдению прав пассажиров в подобных ситуациях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После инцидента, с которым столкнулись россияне при обслуживании в турецкой авиакомпании, Россия может сократить рейсы в Турцию. Об этом сообщает Росавиация. «Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком», — сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале . В частности, выясняются обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться пассажирам рейса Москва (Внуково)—Бодрум. В соцсетях опубликованы кадры, как пассажиры задержанного почти на сутки рейса в Бодрум вызвали к гейту полицию с требованием привести представителя Turkish Airlines. Однако от авиакомпании к ним никто не вышел, людям не предоставили воду, питание и гостиницу, положенные по закону. Воспользоваться другим рейсом пассажиры также не могут, потому что им не отдают багаж.  Ранее россияне уже сталкивались с массовыми отменами и изменениями рейсов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и временных запретов Росавиации на полеты в ряд стран. Тогда перевозчики были обязаны предоставлять пассажирам питание, воду и проживание в гостиницах согласно федеральным правилам. Минтранс и Росавиация продолжают контролировать работу авиакомпаний по соблюдению прав пассажиров в подобных ситуациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...