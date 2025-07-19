В Киеве ревет воздушная тревога после массированной атаки

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В Киеве и еще десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

«В Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях тревога была объявлена около 4:00 мск», — сказано в сообщении РИА Новости. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины сигнал воздушной тревоги сохраняется на протяжении девяти часов, в Днепропетровской области он длится примерно четыре часа. Минобороны пока не подтверждали такую информацию.

Ранее по территории Украины в ночь на 19 июля проводилась массированная атака с применением беспилотников и, предположительно, ракетных носителей. В воздушном пространстве было замечено около 80 ударных БПЛА. По данным telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в Киеве и ряде других регионов страны было объявлено о тревоге. Отмечается, что часть стратегических средств направляется к пусковым рубежам.

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В Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. «В Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях тревога была объявлена около 4:00 мск», — сказано в сообщении РИА Новости. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины сигнал воздушной тревоги сохраняется на протяжении девяти часов, в Днепропетровской области он длится примерно четыре часа. Минобороны пока не подтверждали такую информацию. Ранее по территории Украины в ночь на 19 июля проводилась массированная атака с применением беспилотников и, предположительно, ракетных носителей. В воздушном пространстве было замечено около 80 ударных БПЛА. По данным telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в Киеве и ряде других регионов страны было объявлено о тревоге. Отмечается, что часть стратегических средств направляется к пусковым рубежам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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