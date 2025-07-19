В Киеве ревет воздушная тревога после массированной атаки

В Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
«В Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях тревога была объявлена около 4:00 мск», — сказано в сообщении РИА Новости. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины сигнал воздушной тревоги сохраняется на протяжении девяти часов, в Днепропетровской области он длится примерно четыре часа. Минобороны пока не подтверждали такую информацию.
Ранее по территории Украины в ночь на 19 июля проводилась массированная атака с применением беспилотников и, предположительно, ракетных носителей. В воздушном пространстве было замечено около 80 ударных БПЛА. По данным telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в Киеве и ряде других регионов страны было объявлено о тревоге. Отмечается, что часть стратегических средств направляется к пусковым рубежам.
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