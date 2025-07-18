18 июля 2025

Собчак ощутила на себе последствия массовой атаки дронов на Москву

Собчак удивилась столпотворению в Шереметьево во время атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения Собчак пожаловалась на скопление людей в аэропортах
Ксения Собчак пожаловалась на скопление людей в аэропортах Фото:

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила о коллапсе в московском аэропорту Шереметьево после ограничений, введенных из-за атак дронов. Об этом она написала в своем telegram-канале.

"Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике [аэропорт Шереметьево] последствия вчерашнего плана «ковер». Опять весь аэропорт забит людьми", — поделилась с подписчиками Собчак.

Собчак отметила, что такие ситуации становятся частью «новой реальности» для московских аэропортов. Она также сравнила нынешние сложности с перелетами за границу, подчеркнув, что прямые рейсы в европейские столицы теперь недоступны.

В московском аэропорту Шереметьево с 18 июля начали действовать временные ограничения на взлет и посадку авиалайнеров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Принятие данных мер связано с атакой беспилотных летательных аппаратов на Московскую область и столицу.

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Телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила о коллапсе в московском аэропорту Шереметьево после ограничений, введенных из-за атак дронов. Об этом она написала в своем telegram-канале. "Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике [аэропорт Шереметьево] последствия вчерашнего плана «ковер». Опять весь аэропорт забит людьми", — поделилась с подписчиками Собчак. Собчак отметила, что такие ситуации становятся частью «новой реальности» для московских аэропортов. Она также сравнила нынешние сложности с перелетами за границу, подчеркнув, что прямые рейсы в европейские столицы теперь недоступны. В московском аэропорту Шереметьево с 18 июля начали действовать временные ограничения на взлет и посадку авиалайнеров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Принятие данных мер связано с атакой беспилотных летательных аппаратов на Московскую область и столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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