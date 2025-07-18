Собчак ощутила на себе последствия массовой атаки дронов на Москву

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила о коллапсе в московском аэропорту Шереметьево после ограничений, введенных из-за атак дронов. Об этом она написала в своем telegram-канале.
"Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике [аэропорт Шереметьево] последствия вчерашнего плана «ковер». Опять весь аэропорт забит людьми", — поделилась с подписчиками Собчак.
Собчак отметила, что такие ситуации становятся частью «новой реальности» для московских аэропортов. Она также сравнила нынешние сложности с перелетами за границу, подчеркнув, что прямые рейсы в европейские столицы теперь недоступны.
В московском аэропорту Шереметьево с 18 июля начали действовать временные ограничения на взлет и посадку авиалайнеров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Принятие данных мер связано с атакой беспилотных летательных аппаратов на Московскую область и столицу.
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