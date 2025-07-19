Страна ЕС депортировала сотни грузин

Глава МВД Семоняк: Польша выдворяет сотни грузин
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Польша депортировала сотни грузин из-за причастности к преступлениям
Польша депортировала сотни грузин из-за причастности к преступлениям Фото:

Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их причастности к преступной деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них выдворяются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — передает Польское телевидение слова Томаша Семоняка. Такое заявление он сделал по итогам «миграционного саммита» в Германии.

По данным польских властей, в исправительных учреждениях страны по состоянию на 31 января находились 2575 иностранцев из 78 государств. СМИ уточняют, что наибольшее число заключенных составляют граждане Украины (1313 человек) и Грузии (305 человек).

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Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их причастности к преступной деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. «У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них выдворяются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — передает Польское телевидение слова Томаша Семоняка. Такое заявление он сделал по итогам «миграционного саммита» в Германии. По данным польских властей, в исправительных учреждениях страны по состоянию на 31 января находились 2575 иностранцев из 78 государств. СМИ уточняют, что наибольшее число заключенных составляют граждане Украины (1313 человек) и Грузии (305 человек).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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