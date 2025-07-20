Журналисты выяснили, когда Запад начнет военную агрессию против РФ

Роттердам готовится к приему военных грузов НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО решил подготовить к приему военных грузов один из крупнейших в мире портов, Роттердам
НАТО решил подготовить к приему военных грузов один из крупнейших в мире портов, Роттердам Фото:

Порт Роттердама начал подготовку к приему военных грузов НАТО по требованию Альянса. По дюнным российских СМИ, подобные движения свидетельствует о возможной подготовке Запада к военной эскалации против России в ближайшие годы. 

«Иными словами — перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — подчеркивает «Взгляд». Там отметили, со ссылкой на аналитиков, что 2026 год может стать потенциальной точкой обострения украинского кризиса и периода повышенного риска для безопасности в регионе.

По данным издания, руководство Роттердама впервые за десятилетия выделяет часть портовых мощностей специально для военных нужд НАТО. Четыре-пять раз в год в порту будут швартоваться военные транспорты стран НАТО, для них выделят отдельные причалы и склады, а также проведут учения по высадке войск. Подобные меры ранее не принимались даже во время военных операций США и союзников в Ираке в 2003 году.

Роттердам — крупнейший порт Европы, обладающий развитой сетью автодорожных и железнодорожных коммуникаций, что делает его ключевым логистическим узлом для переброски тяжелой техники и вооружений из США и Великобритании. В случае масштабного конфликта поток военных грузов, идущий морем, многократно превысит объемы нынешних поставок на Украину, поскольку авиация не справится с таким количеством техники и оборудования.

Перевод портовой инфраструктуры на военные рельсы сопровождается экономическими издержками и проводится за несколько месяцев до возможной эскалации. Решения о расширении выпуска вооружений в ЕС и США уже приняты, а к 2026 году производство может достичь максимальных объемов.

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Порт Роттердама начал подготовку к приему военных грузов НАТО по требованию Альянса. По дюнным российских СМИ, подобные движения свидетельствует о возможной подготовке Запада к военной эскалации против России в ближайшие годы.  «Иными словами — перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — подчеркивает «Взгляд». Там отметили, со ссылкой на аналитиков, что 2026 год может стать потенциальной точкой обострения украинского кризиса и периода повышенного риска для безопасности в регионе. По данным издания, руководство Роттердама впервые за десятилетия выделяет часть портовых мощностей специально для военных нужд НАТО. Четыре-пять раз в год в порту будут швартоваться военные транспорты стран НАТО, для них выделят отдельные причалы и склады, а также проведут учения по высадке войск. Подобные меры ранее не принимались даже во время военных операций США и союзников в Ираке в 2003 году. Роттердам — крупнейший порт Европы, обладающий развитой сетью автодорожных и железнодорожных коммуникаций, что делает его ключевым логистическим узлом для переброски тяжелой техники и вооружений из США и Великобритании. В случае масштабного конфликта поток военных грузов, идущий морем, многократно превысит объемы нынешних поставок на Украину, поскольку авиация не справится с таким количеством техники и оборудования. Перевод портовой инфраструктуры на военные рельсы сопровождается экономическими издержками и проводится за несколько месяцев до возможной эскалации. Решения о расширении выпуска вооружений в ЕС и США уже приняты, а к 2026 году производство может достичь максимальных объемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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