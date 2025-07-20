Порт Роттердама начал подготовку к приему военных грузов НАТО по требованию Альянса. По дюнным российских СМИ, подобные движения свидетельствует о возможной подготовке Запада к военной эскалации против России в ближайшие годы.
«Иными словами — перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — подчеркивает «Взгляд». Там отметили, со ссылкой на аналитиков, что 2026 год может стать потенциальной точкой обострения украинского кризиса и периода повышенного риска для безопасности в регионе.
По данным издания, руководство Роттердама впервые за десятилетия выделяет часть портовых мощностей специально для военных нужд НАТО. Четыре-пять раз в год в порту будут швартоваться военные транспорты стран НАТО, для них выделят отдельные причалы и склады, а также проведут учения по высадке войск. Подобные меры ранее не принимались даже во время военных операций США и союзников в Ираке в 2003 году.
Роттердам — крупнейший порт Европы, обладающий развитой сетью автодорожных и железнодорожных коммуникаций, что делает его ключевым логистическим узлом для переброски тяжелой техники и вооружений из США и Великобритании. В случае масштабного конфликта поток военных грузов, идущий морем, многократно превысит объемы нынешних поставок на Украину, поскольку авиация не справится с таким количеством техники и оборудования.
Перевод портовой инфраструктуры на военные рельсы сопровождается экономическими издержками и проводится за несколько месяцев до возможной эскалации. Решения о расширении выпуска вооружений в ЕС и США уже приняты, а к 2026 году производство может достичь максимальных объемов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.