Кондиционеры нарушили облик исторического здания в Перми

Госинспекция по охране памятников Перми добилась первых судебных решений о демонтаже навесных блоков кондиционеров с фасадов жилых домов. В ведомстве отметили, в июне был получен исполнительный лист по одному делу, а в июле инспекция обратилась за выдачей еще одного документа.
Основанием послужили результаты выездной проверки, в ходе которой на фасаде дома было обнаружено четыре кондиционера. «Установлено, что блоки кондиционирования висят незаконно на жилом доме по улице Ленина, 94. Суд обязал владельцев демонтировать оборудование, поскольку его установка нарушает требования охраны памятников», — написано на сайте ведомства.
Указанное здание расположено вдоль исторической линии застройки объекта культурного наследия регионального значения — «Проспект имени Ленина» и неразрывно с ним связано. В иске инспекция просила также назначить штрафы по 7–10 тысяч рублей за каждый день просрочки (5 тысяч рублей в день в течение первой недели). Но суд посчитал такое наказание чрезмерным и выписал ИП и АО по тысяче рублей штрафа.
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