Пермяки скупают одежду для питомцев

Пермяки стали активнее покупать одежду для домашних животных. За восемь месяцев 2025 года оборот продаж этой категории в регионе вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Наибольший рост продаж за год показали шубы для животных: спрос увеличился на 145%. Также высокие показатели у свитеров и футболок, продажи которых выросли на 67% и 70% соответственно. По общему объему продаж лидируют свитера, дождевики и обувь для животных», — сообщает v-kurse.ru.
Большая часть покупок приходится на одежду для собак. При этом самой быстрорастущей категорией стала одежда для птиц: на маркетплейсах появились памперсы для пернатых, которые приобретают все чаще. Эксперты связывают рост интереса к одежде для животных с популярностью совместных прогулок и увеличением числа домашних питомцев в регионе.
