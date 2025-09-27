27 сентября 2025

Пермяки скупают одежду для питомцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По объему продаж лидируют свитера, дождевики и обувь для животных
По объему продаж лидируют свитера, дождевики и обувь для животных Фото:

Пермяки стали активнее покупать одежду для домашних животных. За восемь месяцев 2025 года оборот продаж этой категории в регионе вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наибольший рост продаж за год показали шубы для животных: спрос увеличился на 145%. Также высокие показатели у свитеров и футболок, продажи которых выросли на 67% и 70% соответственно. По общему объему продаж лидируют свитера, дождевики и обувь для животных», — сообщает v-kurse.ru.

Большая часть покупок приходится на одежду для собак. При этом самой быстрорастущей категорией стала одежда для птиц: на маркетплейсах появились памперсы для пернатых, которые приобретают все чаще. Эксперты связывают рост интереса к одежде для животных с популярностью совместных прогулок и увеличением числа домашних питомцев в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки стали активнее покупать одежду для домашних животных. За восемь месяцев 2025 года оборот продаж этой категории в регионе вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Наибольший рост продаж за год показали шубы для животных: спрос увеличился на 145%. Также высокие показатели у свитеров и футболок, продажи которых выросли на 67% и 70% соответственно. По общему объему продаж лидируют свитера, дождевики и обувь для животных», — сообщает v-kurse.ru. Большая часть покупок приходится на одежду для собак. При этом самой быстрорастущей категорией стала одежда для птиц: на маркетплейсах появились памперсы для пернатых, которые приобретают все чаще. Эксперты связывают рост интереса к одежде для животных с популярностью совместных прогулок и увеличением числа домашних питомцев в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...