27 сентября 2025

Детский реабилитационный центр откроется в Перми в начале 2026 года

На базе пермского центра планируют обучать специалистов из других регионов
На базе пермского центра планируют обучать специалистов из других регионов Фото:

В январе в прикамской столице начнет функционировать Детский реабилитационный центр. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время визита в Пермь министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

«Стремимся, чтобы центр стал федеральной площадкой для внедрения новых стандартов реабилитации. Сейчас ведем чистовую отделку помещений, благоустраиваем территорию. Учреждение начнет работать уже в январе следующего года», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Центр разделен на несколько зон, он будет функционировать как в круглосуточном, так и в дневном режиме. В стационарном отделении одновременно возможно пребывание 80 детей, а дневное — рассчитано на 75 мест. В течение года учреждение способно обеспечить реабилитацию для 1200 детей.

Строительство центра находится на контроле федеральной власти. URA.RU уже рассказывало, что к возведению каркаса на площадке приступили в феврале 2024 года.

