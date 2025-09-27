Детский реабилитационный центр откроется в Перми в начале 2026 года

В январе в прикамской столице начнет функционировать Детский реабилитационный центр. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время визита в Пермь министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.
«Стремимся, чтобы центр стал федеральной площадкой для внедрения новых стандартов реабилитации. Сейчас ведем чистовую отделку помещений, благоустраиваем территорию. Учреждение начнет работать уже в январе следующего года», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Центр разделен на несколько зон, он будет функционировать как в круглосуточном, так и в дневном режиме. В стационарном отделении одновременно возможно пребывание 80 детей, а дневное — рассчитано на 75 мест. В течение года учреждение способно обеспечить реабилитацию для 1200 детей.
Строительство центра находится на контроле федеральной власти. URA.RU уже рассказывало, что к возведению каркаса на площадке приступили в феврале 2024 года.
