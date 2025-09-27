Пермский фестиваль «Флаэртиана» объединил в этом году тысячи зрителей

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в Перми в текущем году посетили более 11 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, юбилейная «Флаэртиана» стала не только культурным событием региона, но и заметной площадкой для международного сотрудничества.
«В этом году фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей. На большом экране свои работы представили режиссеры из России, Египта, Италии, Чили, Ирана, Индии, Китая, Франции и других стран», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Масштабный кинопраздник завершился 25 сентября. Основным лейтмотивом стал коми-пермяцкий стиль. Главный приз фестиваля получил фильм режиссеров Цзянь Фань и Изабеллы Цзань «Она танцует у моря». Подробно об итогах рассказывали корреспонденты URA.RU с места событий.
На открытии по традиции разбили тарелку об камеру. Впервые в истории это сделала женщина — глава жюри Ништа Джайн из Индии. На старте зрителям представили документальный манифест о силе природы «Лес. Хранитель жизни». Создателями выступили Ирина Шапман и Владислава Гришина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!