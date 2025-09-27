В Прикамье ищут подрядчика на второй этап строительства ОЭЗ за 1,8 млрд рублей

Объявлен аукцион на выполнение второго этапа строительно-монтажных работ по созданию объектов транспортной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь». Начальная цена контракта 1,8 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
«Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ, включающий создание шести новых улиц с тротуарами и автобусными остановками, разборку существующих дорог, снос зеленых насаждений и благоустройство территории. Срок выполнения работ установлен до 25 декабря 2027 года, при этом допускается досрочное завершение строительства», — указано в документации.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 13 октября, итоги конкурса подведут 17 октября. В перечень работ включены все необходимые строительно-монтажные операции, пусконаладочные работы, лабораторные исследования и мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией.
Ранее Пермскому краю было одобрено получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 6,7 млрд рублей на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в ОЭЗ «Пермь» с реализацией проекта до 2027 года. Федеральное финансирование направлено на развитие внутренних сетей и транспортных объектов, что позволит привлечь более 107 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать свыше 2 тысяч рабочих мест.
ОЭЗ находится в Осенцах. На ее резидентов распространяются налоговые льготы, они имеют возможность аренды или выкупа земельных участков без торгов, а также полное инфраструктурное обеспечение. За реализацию проекта отвечает АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“.
