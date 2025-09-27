27 сентября 2025

В Перми на Соликамском тракте загорелся жилой дом

Точные причины возгорания еще не установлены (архивное фото)
Точные причины возгорания еще не установлены (архивное фото)

В воскресенье утром на улице Соликамской в Перми вспыхнул двухэтажный жилой дом. В пресс-службе ГУ МЧС Росси по региону объяснили URA.RU, что информация о возгорании поступила в службу экстренного реагирования в 11:41.

«К месту незамедлительно были направлены 19 специалистов и четыре единицы техники. По прибытию первого подразделения пожарной охраны было установлено, что происходило горение двухквартирного жилого дома», — пояснили спасатели.

Открытое горение удалось ликвидировать в 12:44. По предварительным данным, площадь пожара составила 72 квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, проводится проверка.

