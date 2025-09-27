27 сентября 2025

В зоне СВО погиб командир боевой машины из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 29 сентября
Бойца проводят в последний путь 29 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб командир боевой машины Федор Пинаев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«Федор Пинаев — младший сержант ВС РФ, командир отделения, командир боевой машины. Погиб на СВО 6 апреля 2024 года, проявив невероятное мужество и силу духа», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в Верещагино 22 июня 1990 года. Он окончил местную школу №2, затем отслужил в армии. После работал на молочном комбинате «Вемол».

Прощание с военнослужащим пройдет 29 сентября в верещагинском музейно-культурном центре по улице Ленина. Церемония начнется в 11:00, траурный митинг намечен на 11:30.

О гибели бойца сообщили власти
Фото:

