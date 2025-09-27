Накопившая долги хозяйка сети пермских кондитерских ликвидирует ИП

Владелица сети пермских кондитерских «Виолетт» Ольга Скрябина завершает предпринимательскую деятельность. Запись о прекращении статуса ИП размещена в государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ГРНИП).
«Скрябина ликвидирует ИП. Соответствующая запись 11 сентября появилась в ГРНИП», — отмечает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее было принято решение о закрытии головного представительства сети — ООО «Кондитерская „Виолетт“». По информации 2ГИС, сейчас в Перми продолжают работать четыре филиала.
URA.RU уже писало, что ФНС выявила недоимку по налогам, пеням и штрафам на общую сумму около 106 млн рублей у сетевой компании и связанных с ней юридических лиц. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Однако в апреле 2025 года Свердловский районный суд Перми прекратил производство в отношении учредителей из-за истечения срока давности.
