27 сентября 2025

Накопившая долги хозяйка сети пермских кондитерских ликвидирует ИП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми еще работают несколько сетевых филиалов
В Перми еще работают несколько сетевых филиалов Фото:

Владелица сети пермских кондитерских «Виолетт» Ольга Скрябина завершает предпринимательскую деятельность. Запись о прекращении статуса ИП размещена в государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ГРНИП).

«Скрябина ликвидирует ИП. Соответствующая запись 11 сентября появилась в ГРНИП», — отмечает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее было принято решение о закрытии головного представительства сети — ООО «Кондитерская „Виолетт“». По информации 2ГИС, сейчас в Перми продолжают работать четыре филиала.

URA.RU уже писало, что ФНС выявила недоимку по налогам, пеням и штрафам на общую сумму около 106 млн рублей у сетевой компании и связанных с ней юридических лиц. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Однако в апреле 2025 года Свердловский районный суд Перми прекратил производство в отношении учредителей из-за истечения срока давности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелица сети пермских кондитерских «Виолетт» Ольга Скрябина завершает предпринимательскую деятельность. Запись о прекращении статуса ИП размещена в государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ГРНИП). «Скрябина ликвидирует ИП. Соответствующая запись 11 сентября появилась в ГРНИП», — отмечает «Коммерсант-Прикамье». Ранее было принято решение о закрытии головного представительства сети — ООО «Кондитерская „Виолетт“». По информации 2ГИС, сейчас в Перми продолжают работать четыре филиала. URA.RU уже писало, что ФНС выявила недоимку по налогам, пеням и штрафам на общую сумму около 106 млн рублей у сетевой компании и связанных с ней юридических лиц. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Однако в апреле 2025 года Свердловский районный суд Перми прекратил производство в отношении учредителей из-за истечения срока давности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...