27 сентября 2025

Жители Прикамья попрощались с погибшим на СВО земляком

Прощание с героем состоялось 27 сентября 2025 года
Прощание с героем состоялось 27 сентября 2025 года

В Пермском крае прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Русланом Аликиным. Об этом сообщила администрация Бардымского округа.

«В селе Сараши состоялась траурная церемония прощания с участником спецоперации Аликиным Русланом Сергеевичем. Он героически погиб в звании сержанта 24 августа 2025 года. Руслан будет жить вечно — в нашей памяти он останется нашим защитником, настоящим воином» — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Руслан Сергеевич родился 19 октября 1988 года в городе Нытва. С восьмого класса продолжил обучение в Сарашевской средней школе, после чего окончил СПТУ, расположенное в селе Барда. В 2007 году был призван на военную службу, а в 2008 году по месту службы заключил контракт. Занимал должность командира стрелкового отделения, принимал участие в обеспечении безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территории Южной Осетии. Был удостоен медали «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». В сентябре 2022 года Руслан Сергеевич был мобилизован для участия в специальной военной операции.

