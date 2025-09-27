Жители Прикамья попрощались с погибшим на СВО земляком

В Пермском крае прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Русланом Аликиным. Об этом сообщила администрация Бардымского округа.
«В селе Сараши состоялась траурная церемония прощания с участником спецоперации Аликиным Русланом Сергеевичем. Он героически погиб в звании сержанта 24 августа 2025 года. Руслан будет жить вечно — в нашей памяти он останется нашим защитником, настоящим воином» — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Руслан Сергеевич родился 19 октября 1988 года в городе Нытва. С восьмого класса продолжил обучение в Сарашевской средней школе, после чего окончил СПТУ, расположенное в селе Барда. В 2007 году был призван на военную службу, а в 2008 году по месту службы заключил контракт. Занимал должность командира стрелкового отделения, принимал участие в обеспечении безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территории Южной Осетии. Был удостоен медали «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». В сентябре 2022 года Руслан Сергеевич был мобилизован для участия в специальной военной операции.
