ГУФСИН опровергло новость о заражении Гусейнова в пермской колонии

Новость о том, что у героя популярных мемов «Шоколад ни в чем не виноват» и «пацан к успеху шел» Александра Гусейнова выявили опасную инфекцию в пермской колонии, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю. По данным ведомства, он и до заключения страдал от тяжелых заболеваний. 

«В 2017 году с данными заболеваниями гражданин был поставлен на учет и проходил лечение в одной из больниц Прикамья. В июне 2023 года он прибыл в одно из учреждений ГУФСИН <...> для отбывания наказания. Медпомощь осужденному оказывается в полном объеме в рамках действующего законодательства. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей», — уточнили собеседники «КП-Пермь».

URA.RU рассказывало ранее, что Гусейнова судили в 2017 и 2023 годах сначала за разбой, а потом за кражи в магазинах. Его уже освободившийся подельник Артем Катаев, приговоренный в 2005 году к 19 годам лишения свободы за убийство водителя такси, в ходе судебного заседания произнес фразу, которая впоследствии получила широкую известность.

