В Краснокамске решили объединить вокзалы: в пользу РФ отойдет земля

Власти Краснокамска (Пермский край) передадут железнодорожный путь и прилегающий земельный участок в собственность Российской Федерации. Соответствующее решение на этой неделе приняла местная дума.
«В собственность государства переходят железнодорожный путь №1 протяженностью 934 погонных метра и земельный участок площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Передача земли связана с планируемым объединением в Краснокамске двух вокзалов — авто и железнодорожного — в единый транспортно-пересадочный узел», — на решение муниципалитета ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Строительством или реконструкцией займется РЖД. В ближайшее время железнодорожники приступят к подготовке проектной документации, после чего будет объявлена стоимость и сроки начала работ. Идея обсуждалась с 2020 года, после запуска электропоездов «Ласточка» по маршруту Пермь — Краснокамск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!