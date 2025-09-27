27 сентября 2025

В Краснокамске решили объединить вокзалы: в пользу РФ отойдет земля

Власти Краснокамска передадут государству участок под железнодорожные пути
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Линию передают вместе с землей (архивное фото)
Линию передают вместе с землей (архивное фото) Фото:

Власти Краснокамска (Пермский край) передадут железнодорожный путь и прилегающий земельный участок в собственность Российской Федерации. Соответствующее решение на этой неделе приняла местная дума.

«В собственность государства переходят железнодорожный путь №1 протяженностью 934 погонных метра и земельный участок площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Передача земли связана с планируемым объединением в Краснокамске двух вокзалов — авто и железнодорожного — в единый транспортно-пересадочный узел», — на решение муниципалитета ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Строительством или реконструкцией займется РЖД. В ближайшее время железнодорожники приступят к подготовке проектной документации, после чего будет объявлена стоимость и сроки начала работ. Идея обсуждалась с 2020 года, после запуска электропоездов «Ласточка» по маршруту Пермь — Краснокамск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Краснокамска (Пермский край) передадут железнодорожный путь и прилегающий земельный участок в собственность Российской Федерации. Соответствующее решение на этой неделе приняла местная дума. «В собственность государства переходят железнодорожный путь №1 протяженностью 934 погонных метра и земельный участок площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Передача земли связана с планируемым объединением в Краснокамске двух вокзалов — авто и железнодорожного — в единый транспортно-пересадочный узел», — на решение муниципалитета ссылается «Коммерсант-Прикамье». Строительством или реконструкцией займется РЖД. В ближайшее время железнодорожники приступят к подготовке проектной документации, после чего будет объявлена стоимость и сроки начала работ. Идея обсуждалась с 2020 года, после запуска электропоездов «Ласточка» по маршруту Пермь — Краснокамск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...